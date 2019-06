Strache und die FPÖ: Eine Trennung auf Raten

Die Verhältnisse zwischen der FPÖ und Heinz-Christian Strache bleiben nach der Neuaufstellung der Partei rund um Norbert Hofer ungeklärt. Strache werde auf "sämtliche Funktionen innerhalb der FPÖ verzichten", falls er das ihm zustehende Mandat im EU-Parlament annimmt. Mehr an Zugeständnissen konnte Hofer dem Langzeit-Obmann nach einem Gespräch offenbar nicht abringen.

FP-Insider beschreiben eine zunehmend bizarre Situation. Strache habe sich völlig zurückgezogen, berate sich nur noch mit seiner Frau Philippa. Mit der Außenwelt kommuniziert werde vor allem über Facebook.

Wie auch nach dem jüngsten FP-Vorstand, als Strache einmal mehr in einer langen Suada "die restlose Aufklärung der Hintergründe des sogenannten Ibiza-Videos" ankündigte. Erst danach wolle er entscheiden, ob er das EU-Mandat annimmt. Jedenfalls bleibe er "mit Leidenschaft ein Vollblutpolitiker".

Die Vorstellung, dass Strache nach dem Rückzug von allen Ämtern ein "Versorgungsmandat" in Brüssel annehmen könnte, löst an der FP-Spitze zunehmend Unbehagen aus. Herbert Kickl, zuletzt als Vizeparteiobmann bestätigt, hat ebenso wie Oberösterreichs Manfred Haimbuchner bereits öffentlich deponiert, dass man Straches vollständigen Rückzug aus der Politik erwarte.

Im Hinblick auf den Wahlkampf mit gutem Grund: Schließlich rechnet man mit zahlreichen Nachbeben wegen der Ibiza-Enthüllungen. Der FP-Vorstand hat deshalb am Dienstag Ex-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs als neuen Finanzreferenten der Partei nominiert. Der dafür vorgesehene Abgeordnete Markus Tschank wird wohl in der kommenden Woche mit Zustimmung der FPÖ seine parlamentarische Immunität verlieren. Tschank war bis Mitte 2017 in mehreren Vereinen aktiv. Im Ibiza-Video hatte Strache verdeckte Parteienfinanzierung über unverdächtige Vereine geschildert. Die Korruptionsstaatsanwälte gehen dem Verdacht der Untreue nach. Tschank weist alle Anschuldigungen zurück. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Im Video hat Strache auch Gerüchte über private Ausschweifungen der Ex-Kanzler Christian Kern (SP) und Sebastian Kurz (VP) in die Welt gesetzt. Wegen der "abstrusen Anschuldigung", es sei zu sexuellen Handlungen mit Minderjährigen in Afrika gekommen, hat Kern laut "Krone" eine Verleumdungsklage gegen Strache eingebracht.

Davon abgesehen will sich die Justiz in den nächsten Wochen eben nicht nur den Hintermännern des Videos und deren Motiven widmen, sondern auch die strafrechtliche Relevanz von Straches Aussagen prüfen. Wird sie fündig, bleibt Hofer nur die radikale Distanzierung vom einstigen blauen Retter.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at