Strache suspendiert: Haimbuchner und Rabl sollen die FPÖ reformieren

"Ich teile schweren Herzens mit, dass ich meine Mitgliedschaft in der FPÖ ruhend stelle". Wenige Stunden vor dem Beginn des Bundesparteivorstands am Dienstag versuchte Heinz-Christian Strache, mit diesem Zugeständnis jenen den Wind aus den Segeln zu nehmen, die eine vollständige Demontage des Ex-FP-Obmanns bis zum Parteiausschluss gefordert hatten. An deren Spitze hat sich zuletzt Oberösterreichs FP-Chef Manfred Haimbuchner gestellt, der in den OÖN Straches "Suspendierung" angekündigt hat.

Am Abend gab Parteichef Norbert Hofer dann auch bekannt, dass Strache suspendiert wird. Damit hat Letzterer alle Rechte in der Partei verloren. Die Mitgliedschaft in der Partei ruhend zu stellen, sieht die Parteisatzung nicht vor. Die Suspendierung entspreche dem. Hofer sagte auch, dass Strache ganz ausgeschlossen wird, sollten sich die Vorwürfe gegen ihn erhärten. "Aber das kann heute noch niemand sagen."

Die Suspendierung ist der Höhepunkt einer Entfremdung, weil man nach Ibiza vor allem in Straches Spesenaffäre den Hauptgrund für den Absturz bei der Nationalratswahl sieht.

In seiner "persönlichen Erklärung" hatte sich der Ex-Vizekanzler beklagt, dass die Parteispitze seine Gesprächsangebote nicht angenommen habe. "Das stimmt nicht, es gab Gespräche", war später aus hohen FP-Kreisen zu hören. Weil ausgerechnet am Montag nach der Wahl Unbekannte die Internet-Adresse "Liste-Strache.at" bei einem Hosting-Anbieter gebucht haben, wurden Spekulationen über ein selbstständiges Antreten bei der Wien-Wahl im Herbst 2020 geschürt. Er werde "keine politische Funktion mehr anstreben", kündigte Strache hingegen seinen "völligen Rückzug aus der Politik" an. Dies sei einerseits sein Beitrag, um eine "Zerreißprobe und Spaltung der FPÖ um jeden Preis zu verhindern". Andererseits wolle er seine Frau und den gemeinsamen Sohn vor Anfeindungen schützen.

Philippa Strache, die noch am Montag anklingen hatte lassen, dass sie ihr über die Wiener Liste erreichtes Nationalratsmandat nicht antreten wolle, dürfte wieder einen Schwenk vollzogen haben. Sie wolle nun doch Abgeordnete werden, hieß es gestern. Allerdings könnte ihr Harald Stefan einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn der auf der Landesliste vor ihr gereihte Stefan doch nicht über den Regionalwahlkreis in den Nationalrat einzieht, fällt Philippa um ihr Mandat um.

Was die Ermittlungen zum Ibiza-Video sowie zur Spesenaffäre angeht, will Strache nun "ausschließlich mit den Behörden" und darüber nicht mehr in der Öffentlichkeit reden.

Haimbuchner und Rabl sollen die FPÖ reformieren

Der Problemfall Strache war am Dienstag bei weitem nicht das einzige Thema, dem sich die Parteigremien der FPÖ (Präsidium und Vorstand) in einem Wiener Hotel widmen musste. Schließlich ging es nach dem Absturz bei der Nationalratswahl auf 16,2 Prozent (minus 9,8 Punkte) um Analyse, Neuaufbau und Weichenstellungen.

Wie von Parteichef Norbert Hofer und praktisch allen Landesspitzen noch am Wahlsonntag ausgegeben, heißt der Kurs der ehemaligen Regierungspartei vorerst Opposition. Generalsekretär Harald Vilimsky will dafür die Partei personell und organisatorisch neu aufstellen. Handlungsbedarf sieht er vor allem im Controlling und in der Kommunikation.

Daher wurde gestern beschlossen, zwei Reformgruppen einzurichten. Eine davon dreht sich angesichts der Spesenaffäre um das Thema Compliance (Regeltreue). Die Gruppe wird von Oberösterreichs Landesparteichef Manfred Haimbuchner geleitet. Einflussreiche Vertreter aus der Wirtschaft sollen ebenfalls ihren Beitrag leisten. „Wir werden die strengsten Regeln von allen Parteien haben“, sagt Haimbuchner. Er betont, dass er schon nach der Ibiza-Affäre eine Neustrukturierung der Partei gefordert habe und die Partei zum Positiven verändern wolle.

Die zweite Arbeitsgruppe soll erreichen, dass die FPÖ jünger und moderner wird. Sie wird vom Welser Bürgermeister Andreas Rabl angeführt, ihr gehören auch die jüngsten Landesparteiobleute Marlene Svazek aus Salzburg und Christof Bitschi aus Vorarlberg an.

Die beiden Reformgruppen sollen ihre Ergebnisse bei einer Klausur im Dezember präsentieren.

Bei den gestrigen Sitzungen, in denen alle Beschlüsse einstimmig gefallen sind, wurde auch in die Wege geleitet, dass Parteiobmann Hofer wieder Dritter Nationalratspräsident wird und Ex-Innenminister Herbert Kickl Klubobmann im Nationalrat bleibt.