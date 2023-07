Strache, Stieglitz: Berufungsprozess in Causa Asfinag

Heute entscheidet sich am Wiener Oberlandesgericht (OLG) im Justizpalast (Beginn: 11 Uhr), ob es in der Causa Asfinag für Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache und den Steyrer Unternehmer Siegfried Stieglitz bei den Freisprüchen bleibt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatte dagegen Rechtsmittel eingelegt.

Strache und Stieglitz wurden am 29. Juli 2022 vom Wiener Straflandesgericht vom Vorwurf der Bestechlichkeit freigesprochen. Die WKStA hatte Strache beschuldigt, für Spenden an einen FP-nahen Verein Stieglitz einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft zu haben. Dem Steyrer Immobilienunternehmer wurde Bestimmungstäterschaft unterstellt.

Die Freisprüche erfolgten im Zweifel. Stieglitz habe für seine Bestellung zwar "unschön" interveniert, dass Strache von Spenden des Unternehmers gewusst habe, von denen sich Stieglitz den Posten im Asfinag-Aufsichtsrat versprochen haben solle, sei aber nicht bewiesen, befand das Erstgericht. Gegen diese Entscheidung meldete die Anklagebehörde Berufung an.

Weitere Ermittlungen

Gegen Strache sind daneben weitere umfassende Ermittlungen anhängig, darunter etwa Vorwürfe um eine Postenbesetzung bei der Casinos Austria AG, wo der FP-Bezirksrat Peter Sidlo Finanzvorstand werden sollte, und die FP-Spesenaffäre, die von der Staatsanwaltschaft Wien untersucht wird.

Strache soll private Ausgaben in Höhe von mehreren 100.000 Euro als Spesen abgerechnet haben, indem er diese in Rechnungen "umwandeln" und von der Partei bezahlen ließ, was der Ex-FP-Obmann bestreitet. Für Strache gilt die Unschuldsvermutung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.