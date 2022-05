Strache setzte sich in Ibiza noch einmal auf die Couch

Vor drei Jahren beendete ein Video die Karriere von FP-Chef Heinz-Christian Strache. Nachdem die Aufzeichnungen publik wurden, trat er als Vizekanzler und später als Parteiobmann zurück, Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) rief Neuwahlen aus. Noch immer wird die Causa, die zu schweren Umbrüchen in Österreichs politischer Landschaft geführt hat, rund um den Jahrestag neuerlichen Betrachtungen unterzogen. Dieses Jahr fuhr Puls 24 mit Strache an den Ort des Geschehens. In der berüchtigten Finca in Ibiza setzte er sich nochmals auf die Couch, um für sich psychologisch einen Schlussstrich zu ziehen.

Das Video war bereits vor fünf Jahren entstanden, es dauerte, bis es publik wurde. Gemeinsam mit seinem Vertrauten und späteren FP-Klubchef Johann Gudenus hatte er in Ibiza rund sieben Stunden lang mit einer vermeintlichen Oligarchennichte unter anderem über Möglichkeiten der verdeckten Parteienfinanzierung gesprochen ("Die Novomatic zahlt alle").

Gudenus hatte den Kontakt hergestellt, er hatte schon zuvor mit dem Drahtzieher des Videos, Julian Hessenthaler, gesprochen. Nach der Veröffentlichung der heiklen Video-Passagen brach Strache den Kontakt zu Gudenus ab. Er habe damals ein völliges Misstrauen aufgebaut, erzählte er im TV. Mittlerweile treffen beide einander wieder. "Wir sind sozusagen 32 Jahre lang befreundet gewesen und hatten ein enges Naheverhältnis. Trotz der Entwicklung, die wir erlebt haben, ist es wichtig, das gemeinsam aufzuarbeiten", sagte Strache.

Von Gerüchten zu Chats

Reue zeigte der ehemalige FP-Chef auch dieses Mal keine. Es sei in dem Video einiges an Peinlichkeiten passiert, aber es gebe keinen korrupten Akt, beharrte Strache. Sowohl er als auch Gudenus hätten Worte von Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach dem Abgang von Kurz und Finanzminister Gernot Blümel (VP) vermisst. Das moralische Maß sei hier ein anderes gewesen. Zahlreiche der Gerüchte, die er im Video erzählt habe, hätten sich im Nachhinein bestätigt, verwies Strache auf die Hausdurchsuchungen und Chat-Protokolle.

Strache wird im Juni wieder vor Gericht stehen. Er wurde bereits nicht rechtskräftig zu 15 Monaten bedingter Haft rund um den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds verurteilt. Nun ist er neuerlich wegen Bestechlichkeit angeklagt. Es geht um eine Spende und eine Reiseeinladung des Unternehmers Siegfried Stieglitz. Für seine Anwaltskosten sammelt er Spenden. Gudenus ist mittlerweile als Einzelunternehmer mit der Firma "Most Collective Solutions" im Investmentbereich tätig.

Julian Hessenthaler wurde wegen Kokainhandels nicht rechtskräftig zu 3,5 Jahren verurteilt.