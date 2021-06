Strache-Prozess: Vier Tage anberaumt

Das Landesgericht für Strafsachen Wien hat vier Verhandlungstage für den Prozess gegen Ex-Vizekanzler und Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache anberaumt: von Dienstag, 6. Juli, bis Freitag, 9. Juli – jeweils von 9 bis 17 Uhr. Drei Verhandlungstage finden im Großen Schwurgerichtssaal statt (wo beispielsweise auch der Buwog-Prozess verhandelt wurde), nur der Termin am 7. Juli im Saal 203. Das gab das Gericht gestern, Donnerstag, bekannt.

Besonders am 7. Juli sei wegen der geringen Saalgröße mit Beschränkungen beim Zutritt zum Saal zu rechnen, so das Gericht. Aufgrund der zu erwartenden großen Personenzahl werde aus heutiger Sicht für Zuseher und Pressevertreter während der Verhandlung Maskenpflicht bestehen, dies unabhängig von 3-G-Nachweisen.

Prozessgegenstand ist ein vermuteter Gesetzeskauf im Zusammenhang mit der Privatklinik Wien-Währing. Die Anklage wirft Strache Bestechlichkeit vor. Schon während der türkis-blauen Koalitionsverhandlungen soll er dafür geworben haben, dass Walter Grubmüllers Klinik in den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds aufgenommen wird. Dadurch konnte sie Leistungen direkt mit den Sozialversicherungen verrechnen. Laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft macht eine Spende an die FPÖ in Höhe von 10.000 Euro von Grubmüller, der wegen Bestechung angeklagt ist, den Gesetzeskauf deutlich. Sowohl Strache als auch Grubmüller haben das bisher entschieden bestritten. Es gilt die Unschuldsvermutung.