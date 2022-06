Am zweiten Tag des Korruptionsprozesses gegen Heinz-Christian Strache und den Steyrer Unternehmer Siegfried Stieglitz war heute der Ex-Vizekanzler (FP) am Wort. Richterin Mona Zink wollte von Strache vor allem wissen, wie Stieglitz zu jenem Aufsichtsratsmandat in der Asfinag gekommen ist, in dem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) die Gegenleistung für eine 10.000 Euro-Parteispende und private Einladungen sieht. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.