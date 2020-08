"Ein echter Wiener geht eben nicht unter", postete er auf Facebook. Die Kleinpartei "Wandel" und der frühere FPÖ- und BZÖ-Politiker Peter Westenthaler hatten beantragt, dass Strache aus dem Wahlregister gestrichen wird. Begründung: Strache lebe in Klosterneuburg mit seiner Familie, habe keinen Hauptwohnsitz in Wien und könne deshalb dort nicht wählen. Wäre ihm das aktive Wahlrecht aberkannt worden, hätte Strache nicht als Spitzenkandidat des Teams HC in Wien am 11.