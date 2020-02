Strache wird bei Wien-Wahl für DAÖ antreten

Er hat beim Aschermittwochstreffen der Allianz für Österreich (DAÖ) in der Wiener Prater Alm verkündet, für die neue Partei bei der Wien-Wahl ins Rennen gehen zu wollen. "Es wird diesen Neustart mit mir geben."

"Sagen wir dem Politestablishment den Kampf an. Überwinden wir demokratiepolitisch die rot-grüne Mehrheit", forderte er seine Fans auf. Nach den Anwürfen gegen ihn sei die Entscheidung in ihm gereift, bei der Wahl als Herausforderer gegen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) anzutreten. Strache deutete jedoch an, dass der Name der Liste sich noch ändern wird. Er wolle noch nicht alles verraten: "Es braucht ja immer wieder Überraschungen."

Die Allianz muss allerdings noch Unterstützungserklärungen für ein Antreten sammeln. Denn nur Parteien die laut letztem Wahlergebnis den Einzug in das Stadtparlament geschafft haben, brauchen keine Unterschriften. Die DAÖ war Ende 2019 von abtrünnigen FPÖ-Mandataren gegründet worden.

Heinz-Christian Strache wandelt nun auf den Spuren Jörg Haiders. Wie auch Haider katapultierte er die FPÖ zuvor in lichte Höhen, bescherten ihr tiefe Abstürze - und wurde am Ende ausgeschlossen. Nun will Strache zwar nicht wie Haider im Bund, sondern in Wien die neue Partei als Listenerster anführen.

Hofer nahm Türkis-Grün ins Visier

Der "Politische Aschermittwoch" war heuer breit bespielt wie selten. Denn neben den zwei aus dem freiheitlichen Lager stammenden Veranstaltungen gab es auch zwei aus der SPÖ. Parallel gab FPÖ-Obmann Norbert Hofer sein Debüt als Hauptredner in der Rieder Jahnturnhalle. >> Zum Artikel

Traditionell aus Protest gegen den bereits zum 29. Mal ausgetragenen Rieder Aschermittwoch bot auch die Antifa Wels einen Diskussionsevent. Als Gast gewonnen wurde heuer der vielleicht prominenteste Vertreter der deutschen Partei "Die Linke", Gregor Gysi.

Die SPÖ wiederum ist getrennt aufgetreten, was aber eher örtliche denn inhaltliche Gründe hat. Bei beiden "Aschermittwochen" hat ein Spitzengewerkschafter zum Mikrofon gegriffen. Bei der von Ex-Bundesgeschäftsführer Max Lercher initiierten Veranstaltung im steirischen Judenburg war neben der Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) FSG-Chef Rainer Wimmer dabei.

Keine politischen Büttenreden waren heuer von der ÖVP avisiert. In vergangenen Jahren hatte sich etwa der frühere Wirtschaftsbundobmann Christoph Leitl hier hervorgetan. Auch im Vorjahr gab es zu Aschermittwoch einen Event in Kärnten, wo sogar Parteichef Sebastian Kurz zugegen war. Auf deftige Heiterkeiten wurde da allerdings verzichtet, sondern mehr oder weniger ein normales parteipolitisches Programm kurz vor der EU-Wahl abgespult.

