Strache gibt sich "motiviert" für ein Comeback

Schon kurz nach der öffentlichen Bekanntgabe seines Ausschlusses aus der FPÖ meldete sich Heinz-Christian Strache auf Facebook per Video zu Wort: Er nehme die Entscheidung der Wiener FPÖ zur Kenntnis und werde keinen Einspruch einlegen, kündigte er an. Seine Mitgliedschaft in der FPÖ sei nun Geschichte, "ein wesentliches Kapitel" seines Lebens beendet, sagte er.

Seine "initiierten und engagiert vorangetriebenen Einigungsgespräche und ernsthaften Bemühungen" um eine Streitschlichtung hätten bei den Freiheitlichen keinen Anklang gefunden, sah Strache die Verantwortung bei seinen ehemaligen Parteifreunden. Mit den offenen Streitfragen werden sich nun die Gerichte befassen müssen, sagte er.

Strache hatte den Parteivorsitz der Freiheitlichen 2005 übernommen. Im Mai dieses Jahres trat er nach Bekanntwerden der Ibiza-Affäre zurück. Am 1. Oktober, zwei Tage nach der Nationalratswahl, kündigte Strache zudem seinen vollständigen Rückzug aus der Politik an. Doch dieses Versprechen warf er rasch wieder über Bord.

Kampfansage Straches

Seit Wochen wird über sein Antreten mit einer eigenen Liste bei der Wien-Wahl spekuliert. Strache selbst unterstrich gestern seine Ambitionen: Er richte seinen Blick jetzt nach vorn, sagte er auf Facebook. Der "enorm große Zuspruch aus der Bevölkerung" lasse ihn verstärkt über ein politisches Comeback im nächsten Jahr nachdenken, so Strache. Die Unterstützung habe ihn "motiviert", der Politik, seinen Anhängern und den Bürgern dieses Landes nicht den Rücken zuzukehren.

Am Donnerstag hatten sich drei Wiener FP-Gemeinderatsmandatare von den Freiheitlichen abgespaltet und eine eigene Partei vorgestellt, "Die Allianz für Österreich" (DAÖ). Die drei – Karl Baron, Dietrich Kops, Klaus Handler – sind Anhänger Straches, die DAÖ soll die Partei sein, mit der Strache in die Politik zurückkehrt. Das Trio hat bereits den Wunsch formuliert, Strache solle DAÖ-Spitzenkandidat bei der Wien-Wahl werden.

