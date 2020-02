2006 bestritt Heinz-Christian Strache seine erste Aschermittwochs-Rede als FP-Chef. Sein Vorgänger Jörg Haider hatte sich im Jahr zuvor mit dem BZÖ abgespalten, die FPÖ war am Boden. Die Geschichte wiederholt sich, nur dass Strache diesmal der Auslöser für die blauen Turbulenzen war, die im Vorjahr in seinen Ausschluss aus der FPÖ mündeten. Gestern war alles bereit für seine erwartete Ankündigung, in die Politik zurückzukehren: Die Wiener FP-Abspaltung "Allianz für Österreich" (DAÖ)