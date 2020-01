Strache ante portas: Viele Indizien sprechen für Comeback bei Wien-Wahl

"Der Countdown läuft!" Mit diesem Aufruf, unterlegt von seinem Konterfei mit kämpferischer Miene, weist Heinz-Christian Strache wie gewohnt via Facebook auf das Neujahrstreffen der "Allianz für Österreich" (DAÖ) hin.

Seit Tagen bejubelt die vom Ex-Rennfahrer Karl Baron gegründete Abspaltung der Wiener FPÖ den regen Zuspruch für die Initialveranstaltung heute am Abend in den Sofiensälen. Man rechne mit mehr als 1000 Gästen und zahlreichen Journalisten, die den ehemaligen Vizekanzler und FP-Chef als Gastredner bei seinem ersten großen öffentlichen Auftritt seit der Rücktrittserklärung im Mai 2019 als Reaktion auf das Ibiza-Video erleben wollen.

Tatsächlich erwarten viele, dass Strache bei dieser Gelegenheit sein Antreten bei der Wiener Gemeinderatswahl heuer im Herbst als DAÖ-Spitzenkandidat ankündigen wird. Klare Indizien für diese Pläne waren bereits Barons heftiges öffentliches Werben um Strache und die Prognose des DAÖ-Werbers Gernot Rumpold, der den gestrauchelten Politiker bereits wie "Phönix aus der Asche" aufsteigen sah.

Abgesagte Party

Der Ort selbst wäre jedenfalls symbolträchtig für die Verkündung eines Comebacks. Ursprünglich wollten die Freiheitlichen den 50. Geburtstag ihres Obmanns in den Sofiensälen im Juni 2019 feiern. Nach Ibiza wurde die aufwändige Party gestrichen.

Die Frage, wie weit damit für die Wien-Wahl die Karten neu gemischt werden, will der Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer nur mit Vorbehalt beantworten. Für valide Umfragewerte müsse man Straches Entscheidung abwarten. Auch die Stimmung nach der Burgenland-Wahl am Sonntag könne ein Aspekt sein. Die langjährige Erfahrung sage ihm aber, dass die DAÖ mit Strache "gute Chancen hat, die Fünf-Prozent-Hürde" zu nehmen und damit den Einzug ins Rathaus-Parlament zu schaffen. Als im Sinne von Strache "eher nützlich als schädlich" sieht der OGM-Chef die Ermittlungen der Justiz in Sachen Ibiza, Spesen und Casinos (siehe unten). Die Fangemeinde des Ex-FP-Obmanns gehe ohnehin von einem Komplott des Systems gegen ihr Idol aus. Gleichzeitig bringe die Berichterstattung darüber Wahrnehmung, die eine finanzschwache Gruppe wie das DAÖ im Wahlkampf nie durch Werbung erreichen könnte.

Als einen möglichen Profiteur einer Kandidatur von Strache sieht Bachmayer Bürgermeister Michael Ludwig und dessen SPÖ. Zwar würde das DAÖ mit Strache "sicher der FPÖ Stimmen abnehmen", aber eben auch anderen, vor allem der ÖVP von Gernot Blümel. Auch wenn Ludwig sicher versuchen werde, mit dem Drohbild zu mobilisieren, dass eine türkis-grün-pinke Allianz ihn aus dem Bürgermeister-Amt drängen wolle. Mit dem DAÖ und Strache werde dieses Szenario noch unwahrscheinlicher, als es ist.

Bachmayer hat auch schon die Landtagswahl in Oberösterreich im Herbst 2021 im Fokus. Denn erst wenn es Strache gelingt, auch beim nächsten Großereignis nach Wien einen Erfolg zu bestätigen, könne er ein bundesrelevanter Faktor werden. Nachsatz: Bis dahin werde sich gezeigt haben, ob ihm dabei die Justiz einen Strich durch die Rechnung gemacht hat oder nicht.

Wien-Wahl

Bei der Wiener Gemeinderatswahl 2015, der letzten von Bürgermeister Michael Häupl, erreichte dessen SPÖ ein Ergebnis von 39,6 Prozent. Das Minus (4,75 Prozentpunkte) fiel damals deutlich geringer aus als prognostiziert, weil es Häupl (gestützt von Umfragen) gelungen war, ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Heinz-Christian Strache um das Bürgermeisteramt glaubhaft zu machen. Tatsächlich landete Straches FPÖ bei 30,8 Prozent.

In den ersten Umfragen vor der Wien-Wahl 2020 wäre die große Verliererin von 2015, die ÖVP (9,24 Prozent, historischer Tiefststand), diesmal die Profiteurin der blauen Krise nach Ibiza. Mit Gernot Blümel winkt demnach eine Verdoppelung der Stimmanteile. Mit einer Halbierung müsste die FPÖ um Spitzenkandidat Dominik Nepp rechnen. Ludwigs SPÖ liegt mit 32 bis 35 Prozent an der Spitze.

Der von drei weitgehend unbekannten blauen Gemeinderäten gegründeten Partei DAÖ geben Meinungsforscher nur eine Chance auf Einzug ins Wiener Rathaus, wenn Strache als Zugpferd antritt. Einfluss sollte der FP-Ableger vor allem auf den türkis-blauen Wähleraustausch haben.

Mehr zum Thema erfahren Sie im Kommentar von Lucian Mayringer.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Gernot Blümel

Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at