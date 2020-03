Stichprobenstudie soll Licht in die Dunkelziffer bringen

Heute startet in Österreich eine Stichprobenstudie, bei der 2000 repräsentativ ausgewählte Personen einem Corona-Test unterzogen werden. Das kündigte Forschungsminister Heinz Faßmann (VP) gestern an.

"Diese Tests sind wichtig, um Licht in die Datensituation zu bringen", sagte Faßmann. Derzeit kenne man nur die Zahl der Neuinfizierten, man habe aber keine Information über die genaue Verbreitung des Virus. Anders als bei den derzeitigen Testreihen, bei denen nur Personen mit Symptomen bzw. nach Aufenthalten in Risikogebieten untersucht wurden, erlauben diese Stichprobentests genauere Aussagen – und zwar auch, wie hoch die Dunkelziffer der Corona-Infizierten tatsächlich ist. Die Abschätzung der Dunkelziffer ist ein entscheidender Faktor: Je höher sie ist, desto schneller kann sich das Virus ausbreiten, vor allem, wenn Personen ohne bzw. mit lediglich milden Symptomen andere infizieren. Andererseits bedeutet eine hohe Dunkelziffer auch, dass zum Beispiel die Sterberaten niedriger angesetzt werden können.

Durchgeführt wird die Studie vom Sozialforschungsinstitut SORA, das die Auswahl der Stichprobe sowie die Auswertung vornimmt, in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und der Medizinischen Universität Wien. Bis Freitag soll diese erste Welle abgeschlossen sein, Ergebnisse sollen Anfang nächster Woche vorliegen. Verwendet werden noch die derzeit üblichen sogenannten PCR-Tests, die direkt nach dem Corona-Erbgut suchen. Die zuletzt diskutierten Antikörpertests seien noch nicht endgültig einsatzfähig, so Faßmann. Derzeit prüfe man an den Universitäten die Güte dieser Tests.

