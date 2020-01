Steuerreform zwischen "echter Entlastung" und "Schmäh"

Der Standort bestimmt bekanntlich den Standpunkt. Und so lobte in Krems die türkis-grüne Regierung zum Abschluss ihrer Klausur die im Koalitionspakt fixierte Steuerreform als "großen Wurf". 2021, wenn, wie berichtet, die erste Tarifstufe der Lohn- und Einkommenssteuer von 25 auf 20 Prozent gesenkt wird, betrage das Volumen 1,6 Milliarden Euro, insgesamt werden es vier Milliarden, war Finanzminister Gernot Blümel (VP) nicht um große Zahlen verlegen.

Stromaufwärts, im keine 90 Kilometer entfernten Wien, wurden die Klausurergebnisse von der Opposition etwas anders bewertet: "Maximal 350 Euro" bringe die Entlastung dem Einzelnen, rechnete etwa SP-Finanzsprecher Jan Krainer vor, "schwach", befand er.

Fix ist: Sehr viel Neues hatte die Regierung nach ihrer eineinhalbtägigen Klausur nicht vorzuweisen. Die Eckpunkte und der Zeitplan für die Tarifsenkung standen bereits fest (Details siehe Grafik). Auch der Plan, die Schuldenquote auf unter 60 und die Steuerquote auf unter 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu senken, wurde nicht erst in Krems ersonnen. Nicht festlegen wollte sich Blümel, der zur Finanzierung der aufkommensneutral geplanten Entlastung "restriktive Budgetverhandlungen" ankündigte, auf einen Zeitplan für die ebenfalls avisierte Senkung der Körperschaftssteuer von 25 auf 21 Prozent.

Mit einer neuen Zahl wartete dann doch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) auf: Die ab 2021 geplante Vereinheitlichung der Flugticketabgabe auf zwölf Euro soll 110 Millionen Euro einbringen. Wie die fünf weiteren Ökologisierungsschritte für das kommende Jahr konkret aussehen, will die Ministerin bis zum Sommer erarbeiten. Geplant ist unter anderem, bei der Normverbrauchsabgabe (NoVA) durch Abschaffung des Deckels für teure Autos und einer "Spreizung" Anreize für den Kauf emissionsfreier Fahrzeuge zu schaffen, auch für CO2-freie Dienstwägen soll es Anreize geben. Ebenfalls geplant ist eine Ökologisierung der Pendlerpauschale. Gewessler sprach von einem "großen Einstieg in den Umstieg", die CO2-Bepreisung als großer Schritt soll 2022 folgen.

Von Großtaten wollte aber nicht nur der eingangs erwähnte SP-Finanzsprecher nichts erkennen. Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn gehen die Ökologisierungspläne nicht weit genug, er sprach von einem "türkisen Marketingschmäh". Den konstatierte auch FP-Chef Norbert Hofer, der zudem die Anreise per Bus kritisierte, wo es doch Zugverbindungen "im Stundentakt" gebe.

FH-Ausbau beschlossen

Abseits des Hauptthemas steuerte Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) noch einen Beschluss bei: Im Studienjahr 2021/22 werden 330 Anfängerstudienplätze an den Fachhochschulen neu geschaffen. Bevorzugt werden FHs mit technisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunkten, entschieden wird über die Zuteilung bis Juni.

Lob und Tadel von den Wirtschaftsforschern

„Es ist positiv, dass die Regierung die Bürger steuerlich entlastet und gleichzeitig keine neuen Schulden macht. Und es ist gut, dass sie die Arbeitnehmer entlastet“, sagt Franz Schellhorn. Der Chef der Denkfabrik Agenda Austria findet wie auch andere Wirtschaftsexperten Lob für die Steuerpläne der neuen Bundesregierung. Das Aber folgt freilich auf dem Fuß.

Um die Steuerquote auf 40 Prozent abzusenken, müsste die Entlastung bis 2024 zwischen 12 und 13 Milliarden Euro liegen, also doppelt so kräftig ausfallen wie geplant. Am besten wäre ein Wegfall der kalten Progression. Diese koste die Steuerzahler von 2016 bis 2022 je nach Einkommen zwischen 1300 (bei 1500 Euro brutto im Monat) bis 3072 Euro (bei 6500 Euro brutto).

Dafür müsste der Staat allerdings effizienter werden. Laut Agenda Austria sei die Produktivität des Staates nicht so stark gestiegen wie die Ausgaben für die Löhne im öffentlichen Dienst. Wäre die öffentliche Hand so produktiv wie der private Sektor, würde das 15 Milliarden Euro pro Jahr ersparen.

Auch die Ökonomen Christoph Badelt (Wifo) und Martin Kocher (IHS) vermissen Strukturreformen. Diese seien notwendig, wenn es um Steuersenkung und den Ausbau des öffentlichen Verkehrs gehe.

rundsätzlich begrüßen die beiden Wirtschaftsforscher die geplante Ökologisierung des Steuersystems. Sie fordern einen großen Wurf bei der Ökologisierung der Pendlerpauschale. „Einer, der mit dem SUV von Klosterneuburg nach Wien fährt, braucht keine Unterstützung“, plädiert Kocher für ein „Zurückfahren“ der Unterstützung. Badelt möchte Pauschale, Pendlereuro und Verkehrsabsetzbetrag bündeln und durch eine Prämie für umweltfreundliches Verhalten ersetzen.

