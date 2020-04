Die türkis-grüne Koalition will die günstige Entwicklung bei den Corona-Infektionen zum Anlass nehmen, um auch in der Regierungsarbeit zu so etwas wie Normalität zurückzukehren. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kündigte gestern den "Auftakt zum Wiederaufbau in Österreich" an.