Steuern auf Arbeit sprudeln trotz Konjunkturknick

Eingebrochen seien demnach heuer in den ersten vier Monaten nur die Mineralölsteuer (minus 17,5 Prozent) und die Kapitalertragssteuer (minus 10,4 Prozent). Dafür seien die Lohnsteuereinnahmen auch nach dem Rekordjahr 2018 gestiegen – um 5,3 Prozent. Von Jänner bis April habe der Staat 26,8 Milliarden Euro (plus 1,9 Prozent) an Bundesabgaben lukriert.

Eine Tendenz, die SP-Finanzsprecher Jan Krainer mit der Forderung nach einer Senkung der Steuern auf Arbeit verknüpft. Denn in den ersten vier Monaten hätten Arbeiter und Angestellte um fast 500 Millionen Euro mehr abgeliefert als im Jahr davor.