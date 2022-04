Steuerdeal und VP-Spender: Siegfried Wolf im U-Ausschuss

Der Unternehmer Siegfried Wolf und der ehemalige Finanzminister Hans-Jörg Schelling (ÖVP) sind geladen. Es geht um Amtsmissbrauch und den Verdacht, dass dem Investor Siegfried Wolf zu Unrecht ein millionenschwerer Steuernachlass gewährt wurde. Konkret soll sich Wolf ab 2016 um einen illegalen Nachlass seiner Steuerschuld von über sieben Millionen Euro bemüht und diesen zunächst auch enthalten haben.

Im Livestream ab 9.30 Uhr: Die Statements vor dem U-Ausschuss

Für diese später als rechtswidrig aufgehobene "Kulanz" sollen die Karrierewünsche der zuständigen Finanzamtsleiterin erfüllt worden sein. Es gilt die Unschuldsvermutung. Nach Wolf, dessen Rolle als VP-Gönner auch zur Sprache kommen dürfte, soll der damalige Finanzminister Hans Jörg Schelling (VP) seine Wahrnehmungen zu einem möglichen Deal kundtun.

Schlüsselfigur in der Steuercausa rund um Wolf ist ein weiteres Mal der ehemalige Generalsekretär und Vorstand der staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG, Thomas Schmid. Wie so oft hatten seine durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sichergestellten Chats Ermittlungen ausgelöst. Darin schreibt er etwa an Schelling bezüglich Wolf: "Haben heute Einigung mit Sigi geschafft. 75:25. Er zahlt zwischen 7 und 8 Mio Euro nach."

Zu erwarten ist für den ersten Befragungstag, dass auch Wolfs Zuwendungen an die Partei Thema sein werden. Beide Auskunftspersonen - Wolf wie danach Schelling - haben jedenfalls zugesagt. Für den Donnerstag sind der Leiter der Gruppe Recht in der Präsidentschaftskanzlei von Alexander Van der Bellen, Georg Frölichsthal, sowie der Leiter der Finanzprokurator, Wolfgang Peschorn, geladen.