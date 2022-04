Steuerdeal und VP-Spenden: Investor Wolf im U-Ausschuss

Seiner Ladung im Untersuchungsausschuss zur Causa Ibiza hat sich Siegfried Wolf im Vorjahr so lange durch Entschuldigung wegen anderer Termine entzogen, bis dieser mit türkis-grüner Mehrheit beendet war. Im U-Ausschuss zu mutmaßlicher VP-Korruption hat der Investor sein Kommen für Mittwoch angekündigt – nach Androhung einer Beugestrafe.

Es geht um den Verdacht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), Wolf habe sich ab 2016 über Intervention beim damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, um einen illegalen Nachlass seiner Steuerschuld von über sieben Millionen Euro bemüht und diesen zunächst auch enthalten.

Für diese später als rechtswidrig aufgehobene "Kulanz" sollen die Karrierewünsche der zuständigen Finanzamtsleiterin erfüllt worden sein. Es gilt die Unschuldsvermutung. Nach Wolf, dessen Rolle als VP-Gönner auch zur Sprache kommen dürfte, soll der damalige Finanzminister Hans Jörg Schelling (VP) seine Wahrnehmungen zu einem möglichen Deal kundtun.

Fest steht, dass Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) trotz der Aufregung um seine Person weiter den Vorsitz im U-Ausschuss führen will. Die WKStA ermittelt seit der Vorwoche gegen Sobotka wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs. Den Anstoß lieferte die Anzeige des Ex-Politikers Peter Pilz, der ein ihm zugespieltes Konvolut an gestohlenen Chatnachrichten vom Handy des Ex-Kabinettschefs Michael Kloibmüller an die WKStA weitergegeben hatte.

Daraus geht hervor, dass Kloibmüller 2017 mit Wissen des damaligen Innenministers Sobotka eine als SP-nah gesehene Kandidatin für den Posten als Wiener Vizepolizeichefin verhindert haben soll.

Sobotka sprach im "Kurier" von "politischer Untergriffigkeit", der er nicht weichen werde. Pilz habe ihn ein sechstes Mal angezeigt. Wer solle da noch zweifeln, "dass das kein politischer Angriff ist?" Die Strategie sei: "Kurz muss weg, Blümel muss weg, Wöginger muss weg, die ÖVP muss weg – und jetzt muss Sobotka weg."

Zeuge der ÖVP

Georg Frölichsthal, Leiter der Gruppe Recht in der Präsidentschaftskanzlei von Alexander Van der Bellen, ist am Donnerstag auf Wunsch der VP Zeuge im U-Ausschuss. Er soll die Exekution der Aktenlieferung des Finanzministeriums an den Ibiza-Ausschuss kritisch gesehen haben. Ebenfalls als Zeuge wird der Leiter der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, zur VP-Inseratenaffäre befragt.