Steuerakte Wolf: Brunner sichert Transparenz zu

"Wenn es irgendwelche Unregelmäßigkeiten geben sollte, dann muss das abgestellt werden", erklärte er. Brunner bestätigte auch eine "Amtshandlung in einem Finanzamt in Österreich", mehr könne er inhaltlich derzeit nicht sagen.

Am Montag soll es drei Hausdurchsuchungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit bzw. der Bestechung gegeben haben. Die Behörde vermutet, dass Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid während seiner Zeit als Generalsekretär im Finanzministerium Einfluss darauf genommen hat, dass MAN-Investor Siegfried Wolf 630.000 Euro Steuerschuld erlassen werden. Die zuständige Beamtin im Finanzamt soll im Gegenzug bei der Bewerbung für die Leitungsstelle eines anderen Finanzamtes unterstützt worden sein.

Steuernachlass

Konkret geht es darum, dass Wolf und dessen Steuerberater seine Einkünfte aus einer Geschäftsführertätigkeit in der Schweiz nach dem alten Gesetz versteuert haben sollen. Dafür soll Wolf nachträglich einen Steuerbescheid in Höhe von 7.093.332,17 Euro inklusive Strafzinsen in Höhe von 686.736,44 Euro bekommen haben. Wolf soll daraufhin Schmid erfolgreich um Hilfe ersucht haben.

Wolf dementierte das. Die Oppositionsparteien forderten mehr Transparenz und eine umfassende Aufklärung.