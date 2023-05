Stelzer: "Wir brauchen eine gerechtere Verteilung der Steuergelder"

Am Freitag treffen sich auf Burg Schlaining im Burgenland die neun Landesfinanzreferenten. In Oberösterreich, Burgenland, Vorarlberg und Tirol sind das jeweils die Landeshauptleute – also Thomas Stelzer, Hans Peter Doskozil, Markus Wallner und Anton Mattle. Sie bewegt derzeit vor allem ein Thema: die laufenden Finanzausgleichsverhandlungen (FAG) mit dem Bund.