Stelzer: "So geht man nicht miteinander um"

Oberösterreichs Landeshauptmann Stelzer: Angebot des Bundes "so nicht annehmbar".

Auch in der jüngsten Verhandlungsrunde zum Finanzausgleich rücken sich Bund und Länder nicht näher. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), der in der Länderverhandlungsgruppe sitzt, nennt das heute von Finanzminister Magnus Brunner (VP) und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) als vorgestellte Gesundheits- und Pflegefinanzpaket im OÖN-Gespräch "so nicht annehmbar".