Stelzer: Sind zu Gesprächen mit dem Wahlsieger bereit

Wie berichtet, war Oberösterreichs FP-Obmann Manfred Haimbuchner einer der ersten Freiheitlichen, der auf die Rede Alexander Van der Bellens regiert hat. Van der Bellen müsse jetzt umgehend zum Wohle des Landes handeln. Die Zeit des Taktierens und Manövrierens um den heißen Brei muss ein Ende haben und der Wählerwille endlich akzeptiert und umgesetzt werden“, so Haimbuchner in einer Aussendung. Haimbuchners Position ist bekannt.

Wie viele andere VP-Spitzenfunktionäre musste Oberösterreichs VP-Chef Thomas Stelzer seine bisherigen Stellungnahmen abändern: „Jetzt liegt es am Bundespräsidenten den nächsten Schritt einzuleiten und - so wie es jahrzehntelang Tradition ist - den Wahlsieger mit der Bildung einer Regierung zu beauftragen." Neu ist: "Wenn wir eingeladen werden, sind wir zu Gesprächen bereit," so Stelzer, der mit einer Kickl-FPÖ nicht zusammenarbeiten wollte.

Zum Meinungsschwenk der ÖVP ist zu lesen: „In Krisenzeiten steht Staatsverantwortung über Befindlichkeiten. Es braucht rasch Klarheit, denn die Geduld der Menschen ist bereits überstrapaziert.“ Wenn man die möglichen Optionen auf den Tisch lege, blieben Neuwahlen oder Gespräche über eine andere Koalition. „Ich war und bin gegen Neuwahlen - denn diese würden das Land lähmen, über Monate hindurch“, so Stelzer.

In Richtung des Krisenmanagers und Übergangsparteichef Christian Stocker schreibt Stelzer in einer Aussendung: "Ihm gebührt mein Respekt, dass er die Österreichische Volkspartei in dieser Phase als designierter Parteiobmann interimistisch übernimmt."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Manfred Haimbuchner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.