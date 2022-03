Stelzer kritisiert Bildungsminister Polaschek (VP)

Das sagt Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) im Gespräch mit den OÖNachrichten über seinen Parteikollegen. Alle Zahlen zeigen eindeutig, dass das Infektionsgeschehen in den Schulen aktuell massiv ist, erst am heutigen Tag habe man wieder rund 3000 Neuinfektionen in oberösterreichischen Schulen registriert. Das treibe auch die Zahl der gesamten Neuinfektionen, die heute bei rund 10.000 Fällen liegt.