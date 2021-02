Stelzer: "Ich habe keinen Grund, Blümel zu misstrauen"

Gut sieben Monate vor der Landtagswahl in Oberösterreich geht es in der Bundes-VP turbulent zu. Landeshauptmann Thomas Stelzer, der auch Bundesparteiobmann-Stellvertreter der ÖVP ist, sagt: Das eine seien Vorwürfe und Ermittlungen, das andere sei, was wirklich geschah. Nach der eidesstattlichen Erklärung von Finanzminister Gernot Blümel "habe ich keinen Grund, ihm zu misstrauen".