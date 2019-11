Steirische SP: Leichtfried übernimmt interimistisch

Am Wahlsonntag hat SP-Spitzenkandidat Michael Schickhofer noch recht bestimmt erklärt, dass er trotz des historischen Tiefststands von 22,9 Prozent (minus 6,4), auf den man bei der steirischen Landtagswahl abgesunken ist, weitermachen will. Am Montag war der Druck auf den Landeshauptmann-Stellvertreter dann doch zu groß. Er übernehme die Verantwortung für das "massive Minus" und lege alle Funktionen mit sofortiger Wirkung zurück, erklärte der 39-Jährige.

Am Abend wurde dann Jörg Leichtfried als interimistischer Landesparteichef bestellt. Der Ex-Infrastrukturminister und Europapolitiker war zuletzt vor allem als Klubvize von Pamela Rendi-Wagner in der Bundespolitik engagiert. Mittelfristig soll Anton Lang die steirischen Roten aus der Krise führen. Vorerst wurde der bisherige Finanzlandesrat mit der Führung des SP-Teams bei allfälligen Regierungsverhandlungen betraut.

Für die steirische SP geht es nach der Wahlniederlage um den Verbleib in der Landesregierung. VP-Obmann Hermann Schützenhöfer hat bereits angekündigt, dass seine ersten Ansprechpartner für Koalitionsverhandlungen die Sozialdemokraten sind. Als zweite Option blieben dem eindeutigen Wahlsieger mit der FPÖ um Mario Kunasek die zweiten großen Verlierer dieses Urnengangs (endgültiges Wahl-Ergebnis inklusive Wahlkarten siehe nebenstehenden Artikel).

An Schützenhöfers Tendenz zur SPÖ dürfte Schickhofers Abgang nichts ändern. Dem VP-Chef wird wie auch seinem potenziellen Nachfolger Christopher Drexler eine überaus kritische Haltung gegenüber der FPÖ nachgesagt.

Landtagswahl Steiermark Die Landtagswahl in der Steiermark ist geschlagen. Die ÖVP stellt dort jetzt nicht nur weiter den Landeshauptmann, sie hat die Sozialdemokraten nach 14 Jahren auf Platz eins abgelöst.

Endgültiges Ergebnis in der Steiermark

Das endgültige Ergebnis der Landtagswahl inklusive Briefwahl und Wahlkarten lag schließlich gestern Abend vor. Die ÖVP kommt demnach auf 36,05 Prozentpunkte und kann so um vier Mandate auf 18 Sitze im Landtag zulegen.

Die SPÖ kam mit den Wahlkarten nun doch knapp auf über 23 Prozent. Das Minus beträgt 6,27 Prozentpunkte im Vergleich zur Landtagswahl 2015.

Mit 9,7 Prozent weniger ist die FPÖ der große Wahlverlierer. Die Partei kommt auf 17,49 Prozent und nur noch acht Mandate. Die Grünen legten mit plus 5,4 Prozent deutlich zu und erreichten 12,08 Prozent. Sie konnten ihre Mandate im Landtag damit auf sechs verdoppeln.

Die KPÖ legte um 1,77 Prozentpunkte zu und erreichte 5,9 Prozent. Damit bleiben die Kommunisten bei zwei Sitzen. Die Neos schafften den Einzug mit 5,37 Prozent und ebenfalls zwei Mandate im steirischen Landtag.

Die Wahlbeteiligung lag bei 63,46 Prozent, was im Vergleich zu 2015 einen leichten Rückgang bedeutet (2015: 67,9 Prozent).

