Steigende Zahl an Verkehrstoten im Ortsgebiet: VCÖ und Städtebund fordern Reformen

Die Zahl der bei Verkehrsunfällen im Ortsgebiet getöteten Menschen ist von 2021 auf 2022 österreichweit um zehn Prozent auf 109 gestiegen. Das zeigt eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria. Der VCÖ, der Österreichische Städtebund sowie 237 Gemeinden und Städte forderten die Bundesregierung am Sonntag auf, die Straßenverkehrsordnung (StVO) so zu ändern, dass Gemeinden und Städte innerorts - wo nötig - Tempo 30 umsetzen können.

Verkehrsunfälle im Ortsgebiet forderten laut VCÖ im vergangenen Jahr 26.550 Verletzte und 109 Todesopfer Zwei Drittel aller Verkehrsunfälle mit Personenschaden passierten im Ortsgebiet. Während am gesamten Straßennetz die Zahl der Verkehrstoten im Vorjahr um zwei Prozent gestiegen ist, sei die Zunahme im Ortsgebiet mit zehn Prozent fünf Mal so hoch, hieß es am Sonntag vom VCÖ in einer Aussendung.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

VCÖ: "Aktuelle StVO behindert Gemeinden und Städte"

Die aktuelle Straßenverkehrsordnung (StVO) behindere Gemeinden und Städte, wenn sie im Sinne der Verkehrssicherheit und örtlichen Lebensqualität Tempo 30 umsetzen möchten, hieß es am Sonntag vom VCÖ in einer Aussendung. Selbst wenn eine Straße an einer Volksschule, einem Kindergarten oder einem Seniorenheim liegt, wird der Antrag von der Behörde unter Berufung auf die Straßenverkehrsordnung oft abgewiesen", wurde VCÖ-Expertin Lina Mosshammer zitiert. Oft sei der Umsetzungsprozess kostspielig und aufwendig, so Mosshammer.

Mehr zum Thema Weltspiegel Italiens erste Großstadt mit 30 km/h Begrenzung BOLOGNA. Seit Samstag gilt in Bologna mit Ausnahme der Schnellstraßen Tempo 30. Ziel ist die Herabsetzung der Zahl der Verkehrstoten. Italiens erste Großstadt mit 30 km/h Begrenzung

Der VCÖ hat in diesem Zusammenhang am Sonntag gemeinsam mit dem Österreichischen Städtebund und 237 Gemeinden und Städten die Bundesregierung und den Nationalrat dazu aufgefordert, "umgehend die rechtlichen Voraussetzungen in der StVO dahingehend anzupassen, dass Städte und Gemeinden ohne Einschränkungen und Hindernisse Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts dort umsetzen können, wo sie es mit Hinblick auf die notwendige Verkehrswende für sinnvoll erachten." Im Zuge der Initiative wurde auch eine Resolution an Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) überbracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper