Steiermark-Wahl: Freiheitliche und SPÖ bangen, ÖVP in Siegerlaune

Der vorgezogene Wahltermin in der Steiermark geht auf das Konto der Freiheitlichen: Regulär wäre erst im Mai 2020 gewählt worden, doch FP-Landeschef Mario Kunasek brachte einen Neuwahlantrag ein, in ÖVP und Grünen fand er Verbündete.

Doch bei der Wahl am 24. November ist für die FPÖ nichts zu gewinnen. Im Gegenteil. "Um die 20 Prozent wären schön", schraubte Kunasek nach der Liederbuch-Affäre nun die Erwartungen herunter. Dass gerade jetzt das Buch bekannt geworden sei, ist für Kunasek der Versuch, die blaue Wahlbewegung zu bremsen.

OGM-Chef Wolfgang Bachmayer hat vor zwei Wochen die Stimmungslage in der Steiermark erhoben. Demnach würde die ÖVP auf 35 Prozent kommen, die SPÖ würde sich mit prognostiziert 21 Prozent mit der FPÖ (20 Prozent) um den zweiten Platz matchen, die Grünen kämen auf zwölf Prozent, Neos und KPÖ je auf fünf.

Liederbuch-Affäre und Ibiza schwächen die FPÖ. Bild: APA

"Die Umfrage wurde vor der Liederbuch-Affäre gemacht", erklärt Bachmayer und fügt hinzu: "Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Skandal der FPÖ nennenswert schaden wird." Viele würden sich denken, dass schon wieder ein Liederbuch hervorgezerrt worden sei, um die FPÖ in die Bredouille zu bringen. Kunasek genieße in der Steiermark hohes Ansehen, er sei kein Feindbild und gelte als kompromissbereit. Das Ergebnis von 2015, als die FPÖ um den ersten Platz ritterte, sei nach dem Ibiza-Skandal aber ohnehin nicht mehr erreichbar. "20 Prozent ist die Oberkante", sagt Bachmayer.

Trist dürfte es auch für die SPÖ werden, die in der Steiermark 2015 knapp Erster geworden war. "(SP-Landeschef) Michael Schickhofer ist nie in die Fußstapfen seines Vorgängers Franz Voves getreten", sagt Bachmayer. Der Bundestrend sei ebenfalls nicht vorteilhaft. Die Ansage von Schickhofer, er peile den ersten Platz an, dürfte wenig realistisch sein.

Die steirische ÖVP startete am Montagabend ihren Wahlkampf, aus Wien war eigens VP-Obmann Sebastian Kurz angereist, der Hermann Schützenhöfer überschwänglich lobte. Der 67-Jährige, der mit der Ansage in die Wahl geht, er wolle die vollen fünf Jahre an der Spitze bleiben, hat sich in der Steiermark längst ein Landesvater-Image erarbeitet. "Niemand hätte es ihm anfangs zugetraut, aber Schützenhöfer hat als Landeshauptmann an Profil zugelegt. Er steht für die steirische Breite", sagt Bachmayer. Das einzige Problem in diesem Wahlkampf sei, dass es für ihn keine Herausforderer gebe. "Es fehlt die Würze von Zweikämpfen."

Zulegen sollten die Grünen in der Steiermark. Sie ziehen mit Sandra Krautwaschl in die Wahl, die das Buch "Plastikfreie Zone" geschrieben hat. Die Kommunisten halten sich seit 2005 im Landtag. KPÖ-Landeschefin Claudia Klimt-Weithaler liegt dank einer gewissen Stammwählerschaft stabil. Den Einzug in den Landtag dürften in der Steiermark auch erstmals die Neos schaffen.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at