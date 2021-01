Steiermark plant "Impf-Events" in Hallen

Voraussetzung ist natürlich die Lieferung des erwarteten AstraZeneca-Impfstoffs, hieß es am Freitag bei einer Pressekonferenz in Graz. Während am Montag die Anmeldung für die über 80-Jährigen startet, sollen sich ab 1. Februar dann auch alle anderen Bürger, egal welchen Alters, für die Impfung anmelden können.

Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) erklärte, warum in der Steiermark bisher noch nicht die über 80-Jährigen außerhalb von Heimen an der Reihe waren: "Wir haben zwar 14 Prozent der Bevölkerung Österreichs, aber gleichzeitig 18 Prozent der stationären Betten aller österreichischen Pflegeheime." Impfkoordinator Michael Koren betonte, dass in allen 230 Heimen die ersten Impfdosen verabreicht wurden - mehr als 29.000 Dosen wurden also verimpft. Die ersten Bewohner seien auch bereits ein zweites Mal geimpft worden. Die anderen seien in den kommenden beiden Wochen dran, damit ist der aktuell vorhandene Impfstoff fix reserviert, schilderte Koren.