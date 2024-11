Steiermark: Mario Kunasek und die rote Versuchung

ABD0262_20241124 - GRAZ - STERREICH: Von links: Landeshauptmann der Steiermark, Christopher Drexler ( VP), FP Landesparteiobmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stv. Anton Lang (SP ) anl. der Steirischen Landtagswahl am Sonntag, 24. November 2024, in der Alten UniversitŠt in Graz. - FOTO: APA/ERWIN SCHERIAU

Bild: ERWIN SCHERIAU (APA)