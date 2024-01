Start für "Wirtshausprämie" in Niederösterreich

Wenn Gastronomen in Niederösterreich ein Wirtshaus in einem Ort eröffnen oder übernehmen, in dem es sonst keines gäbe, erhalten sie eine einmalige Unterstützung von 10.000 Euro.

Seit Jahresbeginn kann die von der schwarz-blauen Landesregierung angekündigte „Wirtshausprämie“ beantragt werden. Voraussetzung ist ein „regionales Speisen- und Getränkeangebot“. Das brachte dem Vorhaben zunächst einigen Spott ein. Das Satireportal „Tagespresse“ beispielsweise verschickte Fake-Briefe an Gastronomen, in denen Besuche von Beamten einer „Abteilung zur Förderung der patriotischen Esskultur“ angekündigt sowie eine „Panierquote“ und „Gabalier-Fleischlaberl“ empfohlen wurden.

FPÖ scheiterte mit Klage vor dem OLG

Die FPÖ Niederösterreich leitete rechtliche Schritte gegen das Satireportal ein, scheiterte damit aber einstweilen vor dem Oberlandesgericht Wien. Mit weniger öffentlicher Aufmerksamkeit hatte zuvor schon Tirol eine „Wirtshausprämie“ mit ähnlichen Voraussetzungen eingeführt.

Neben der Wirtshausprämie gewährt Niederösterreich 2024 eine Förderung für die Modernisierung und Attraktivierung von Gastronomie und Hotellerie. Der Zuschuss beträgt bis zu 20 Prozent des Investitionsvolumens, maximal 40.000 Euro. Unterstützung gibt es beispielsweise für einen neuen Gastgarten, die Einrichtung der Gaststube oder energieeffiziente Küchengeräte.

Dafür stehen insgesamt vier Millionen Euro zur Verfügung. Anträge können bis zur Ausschöpfung des des verfügbaren Budgets, längstens aber bis Ende 2024 gestellt werden.

