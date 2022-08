Die Zahl der Asylanträge, die in Österreich gestellt werden, steigt stark an. 31.051 waren es im ersten Halbjahr 2022, eine Steigerung von 185 Prozent im Vergleich zum Zeitraum des Vorjahres. Österreichs Asylsystem sei am Limit, warnte Innenminister Gerhard Karner (VP) am Dienstag. Zur frühzeitigen Eindämmung brauche es jetzt "harte und konsequente" Maßnahmen.