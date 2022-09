Der ÖGB ruft am Samstag, 17. September, bundesweit zu Demonstrationen auf. Das Motto lautet: „Preise runter“. Mir ist nicht ganz klar, an wen Sie diesen Appell richten. Andreas Stangl: An die Bundesregierung, damit sie endlich echte Maßnahmen gegen die Teuerung setzt. Und an die Landesregierung in Linz, weil Oberösterreich anders als andere Bundesländer hier noch viel Potenzial hat. Unsere Basis, die Betriebsräte, sagen: Es kann nicht sein, dass immer nur die anderen auf die Straße