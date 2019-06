Staatsanwalt ermittelt gegen Strache wegen Untreue

Die Ibiza-Affäre hat Heinz-Christian Strache über Nacht von der Führungsfigur zum Problemfall der Freiheitlichen gemacht. Zwar hat Strache nur Stunden nach Bekanntwerden des Skandalvideos die Konsequenzen gezogen und ist als Vizekanzler und Parteichef zurückgetreten. In der Frage, ob er auch auf ein Mandat im Europa-Parlament verzichten würde, auf das er dank 45.000 Vorzugsstimmen bei der EU-Wahl Anspruch hätte, ließ er seine Partei aber fast drei Wochen zappeln.

Geheimes Treffen

Gestern am Abend gab es dann ein Treffen von Strache mit seinem Nachfolger Norbert Hofer. Ergebnis konnte Hofer danach keines verkünden. Strache werde "spätestens am Montag" eine Erklärung abgeben. Dennoch gab es Anzeichen, dass der Alt-Parteichef auf das mit knapp 9000 Euro brutto im Monat (ohne Zulagen) gut dotierte Mandat doch verzichten wird. Hofer selbst hatte vorausgeschickt, er habe den Eindruck, dass Strache "eher dazu tendiert, das Mandat nicht anzunehmen". In Wiener FP-Kreisen wird ohnehin die im Herbst 2020 anstehende Gemeinderatswahl als eigentliches Ziel für ein Comeback des Langzeitparteichefs kolportiert.

In der Vorwoche ist Strache gemeinsam mit Ehefrau Philippa bei einer internen Sitzung der Wiener FP aufgetreten. Er sei als "der Mann, dem wir alles verdanken" gefeiert worden, berichten Sitzungsteilnehmer. Für den Fall, dass Strache doch nicht als Wiener Kandidat durchzubringen sein sollte, machte sogar die Variante, wonach Philippa auf aussichtsreichem Listenplatz antreten könnte, die Runde.

Denn so sehr Strache, der seit seinem Rückzug nur noch über Facebook mit der Außenwelt kommuniziert, derzeit zur Jagd auf die Hintermänner des Ibiza-Videos bläst. Seine skandalösen Aussagen und Enthüllungen dürften wohl ein juristisches Nachspiel haben. Und ein Gerichtsverfahren, in dem das kompromittierende Video neu aufgerollt wird, ist alles andere als ein Wahlkampfturbo. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat gestern die Aufnahme von Ermittlungen bestätigt. Es geht um die Aussagen von Strache und von Ex-Klubchef Johann Gudenus.

Geschleuste Spenden

Die beiden hatten im Video gegenüber einer vermeintlichen russischen Oligarchennichte geschildert, wie vermögende Personen im Wahlkampf 2017 Spenden zwischen 500.000 und zwei Millionen Euro über parteinahe Vereine an die FPÖ geschleust hätten. Man ermittle wegen "Untreue in unterschiedlichen Beteiligungsformen", hieß es aus der WKStA. In der gleichen Causa hat der Nationalrat gestern die Immunität des FP-Abgeordneten Markus Tschank aufgehoben. Tschank war in mehreren FP-nahen Vereinen aktiv, bestreitet aber, dort illegale Aktivitäten gesetzt zu haben. Für alle gilt die Unschuldsvermutung. (luc)

