Staatsanwälte müssen weniger berichten

Mit einem Erlass, der am 1. August in Kraft tritt, will Justizministerin Alma Zadic (Grüne) den Verwaltungsaufwand verringern und die Anklagebehörden entlasten, wurde am Dienstag mitgeteilt. Auch die geplante Überarbeitung des Staatsanwaltschaftsgesetzes zielt in diese Richtung.

Laut Erlass, der grundsätzlich regelt, was die Staatsanwaltschaften an die Oberstaatsanwaltschaften und diese an das Justizministerium berichten müssen, entfällt beispielsweise die Berichtspflicht bei Strafverfahren gegen Personen des öffentlichen Lebens bei Straftaten ohne Bezug zu ihrer beruflichen Tätigkeit. Auch erübrigen sich Berichte über die Anmeldung von Rechtsmitteln oder bezüglich Strafverfahren gegen bestimmte Berufsgruppen (Notare) und bei bestimmten Delikten wie Verhetzung. Weiters werden die Berichte über "bedeutende Verfahrensschritte" reduziert. In Zukunft soll nur noch bei schwerwiegenden Grundrechtseingriffen berichtet werden.