SPÖ zieht bei Maßnahmen im Parlament mit

Bei seiner Fernsehansprache am Samstagabend hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) mit eindringlichen Worten die Alternativlosigkeit des neuerlichen Lockdowns begründet.

Wenn die Corona-Neuinfektionen weiter so stark steigen würden wie zuletzt, "dann werden Triagen notwendig", also Ärzte müssten "über Leben und Tod entscheiden – ob ein Unfallopfer, ein Herzinfarktpatient oder ein Corona-Fall das freie Intensivbett bekommt", so Kurz. Das "können und werden wir nicht zulassen", sagte er.

Teile der geplanten Maßnahmen, darunter etwa die Ausgangsbeschränkung, erfordern aber die Zustimmung des Hauptausschusses im Nationalrat. Dieser trat gestern Abend zusammen.

Nach harscher Kritik am Vortag kündigte SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner die Zustimmung ihrer Partei an. Zwar habe die Regierung Österreich in die drohende Überlastung "hineinmanövriert", aber "um den medizinischen Kollaps zu verhindern", müsse gehandelt werden.

Und weil das Offenhalten der Schulen und die Entschädigung geschlossener Betriebe SP-Forderungen seien, ziehe man nun mit, so Rendi-Wagner, die weitere Verbesserungsvorschläge der SPÖ ankündigte. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die am Samstag mit Rendi-Wagner aufgetreten war, lehnte ein Mitgehen ab: "Wir wären bereit, einen überwiegenden Teil der Maßnahmen mitzutragen", sagte sie, allerdings hätten die Regierungsparteien den Dialog verweigert. Die Ausgangsbeschränkungen sind für die Neos "unverhältnismäßig". Die FPÖ stimmte ebenfalls nicht mit.

Die Ausgangsbeschränkungen gelten vorerst für zehn Tage. Das sieht das Covid-Maßnahmengesetz vor, aber auch die – bereits angekündigte – Verlängerungsmöglichkeit.