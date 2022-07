SPÖ-Zentrale: Billigmiete oder Parteispende?

Die Löwelstraße 18 in der Wiener Innenstadt ist seit 1945 die geschichtsträchtige Adresse der SP-Zentrale. Das elegante Eckhaus steht im Eigentum der Gemeinde Wien. Weil diese für die Nutzung des gesamten zweiten Stockwerks durch die Bundes-SP nur knapp 12.000 Euro an Miete pro Monat einhebt, hat der Rechnungshof nun Anzeige beim "Unabhängigen Parteien-Transparenzsenat" im Kanzleramt erstattet. Bestätigt der UPTS den Verdacht der Prüfer, dass die weit unter dem üblichen Preisniveau liegende Miete eine unzulässige Spende der Stadt Wien sei, dann droht der SP eine Geldbuße und ein neuer, teurer Mietvertrag.

Aufzuklären ist auch die Diskrepanz einer Aussage des Wiener Bürgermeisters zuletzt im Gemeinderat: Michael Ludwig (SP) hatte erklärt, dass die Miete in der Löwelstraße nach einer Neuvermessung von 13.600 auf 11.982,18 Euro reduziert worden sei. Die Bundes-SP stellt dies in Abrede, bestätigte aber die Miethöhe von 12.000 Euro. Eine Vermischung von Brutto- und Nettomiete, hieß es gestern. Einig sind sich Ludwig und SP-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch in der Erklärung für den günstigen Zins. Dieser gehe auf historische Mietverträge zurück, die bis ins Jahr 1946 reichen würden. Bei fünf Verträgen komme der "Friedenszins" zur Anwendung, bei neueren bezahle man bis zu 11,21 Euro pro Quadratmeter. Man habe dem Rechnungshof Verträge vorgelegt. Dessen Vergleich mit "topsanierten Büroobjekten" sei deshalb nicht zutreffend, sagte Deutsch.

Unabhängig von der laufenden Prüfung hat Deutsch im März angekündigt, dass die SP einen neuen Standort für die Parteizentrale suche. Hauptgrund seien die hohen Kosten für die nötige Sanierung.