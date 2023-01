SPÖ will in Niederösterreich wieder ein Plus

Das sagte er gestern im Gespräch mit der Austria Presse Agentur. Als ein Wahlziel formuliert Schnabl das Brechen der absoluten Mehrheit der ÖVP. Über Bündnisse nach der Wahl äußerte sich Schnabl nicht. Derzeit hat Niederösterreichs SPÖ ein Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP.

In Niederösterreich gibt es wie in Oberösterreich das Proporzsystem, demnach zieht jede Partei ab einer gewissen Stimmenstärke automatisch in die Landesregierung ein, in Niederösterreich sind das ÖVP, SPÖ und FPÖ.

Schnabl ist bei der Landtagswahl 2018 erstmals als Spitzenkandidat der SPÖ Niederösterreich angetreten und hat dabei 23,9 Prozent erreicht, das bedeutete ein Plus von 2,3 Prozentpunkten gegenüber der Wahl 2013. Auch diesmal soll es unter Schnabl wieder ein Plus geben, einem Rennen um den zweiten Platz gegen die FPÖ sehe er gelassen entgegen, sagte Schnabl. Die SPÖ habe das bessere inhaltliche Angebot.

Schnabl selbst sieht in einer "machtversessenen ÖVP" den Hauptgrund für die Vertrauenskrise der Politik in Österreich. An der heutigen SPÖ-Klausur in Kärnten wird der ehemalige Polizei-Offizier und Magna-Vorstand wegen des Wahlkampfs online teilnehmen.

