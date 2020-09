SPÖ will "Baupflicht" in der Raumordnung

Klubchef Christian Makor und Abgeordneter Erich Rippl fordern vor allem festgeschriebene Verpflichtungen zu Bauland-Mobilisierung. So solle nach niederösterreichischem Vorbild ein "Bauzwang" für gewidmetes Bauland eingeführt werden: Dieses soll innerhalb einer gewissen Frist (in Niederösterreich sieben Jahre) bebaut werden oder an einen Bauwilligen abgegeben werden müssen, sonst drohe die Rückwidmung in Grünland, fordert die SPÖ. Das Land solle auch Grundkapital für einen Baubeschaffungsfonds zur Verfügung stellen, der Gemeinden beim Ankauf von Bauland unterstützt. Die SPÖ will in der nächsten Landtagssitzung dazu Dringlichkeitsanträge einbringen.

