SPÖ warnt vor Chaos, FPÖ vor einer "DDR 2.0"

Die Corona-Ampel der Bundesregierung stößt bei der Opposition auf wenig Gegenliebe.

Die SPÖ warnte am Freitag nach der Regierungspräsentation vor einem "Ampel-Chaos" wegen ausständiger gesetzlicher Grundlagen. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner forderte Klarheit und Sicherheit. Das Chaos drohe, weil die mit der Ampelschaltung verbundenen Maßnahmen noch keine rechtliche Gültigkeit hätten. Sie fragt sich zudem, warum die Ampel erst jetzt – kurz vor Schulbeginn und nach dem Ende der Reisesaison – kommt.

"Wir hätten sie schon im Frühjahr gebraucht. Auch für die gesetzliche Grundlage hatte die Bundesregierung drei Monate Zeit", kritisierte die rote Obfrau.

Nur die Neos sehen jetzt klarer

Der Freiheitliche Norbert Hofer zeigte sich ebenfalls enttäuscht. "Experten ohne Ende und eine unüberschaubare Anzahl an Parametern, die in die Bewertung einfließen sollen, sind wohl nicht jene Transparenz, die sich Bürger und Wirtschaft erwarten", sagte er in einer Aussendung. Wie gewohnt formulierte es der blaue Klubchef Herbert Kickl schärfer: Er warnte gleich vor einer "DDR 2.0". Oberösterreichs FP-Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner sprach dem Bund die "Kompetenz" für Maßnahmen ab.

Positiv reagierte allein Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loacker. "Nach einer Reihe von inhaltsleeren Erklärungen hat die Regierung endlich unsere andauernde Kritik aufgenommen und einen Schritt zu mehr Klarheit für die Bevölkerung geliefert." Angesichts des Schulbeginns im Osten am Montag hätte er sich dies jedoch früher erwartet. Offen bleibe, ab wann die Maßnahmen gesetzt werden.