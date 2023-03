SPÖ-Vorsitz: Traiskirchens Bürgermeister Babler kandidiert

"Ich kandidiere für den Vorsitz der SPÖ, weil die Sozialdemokratie ein Teil meines Lebens ist. Und weil es mir sehr weh tut, was wir da in den letzten Monaten mit dieser Partei aufgeführt haben - und damit bin ich nicht alleine", begründete Babler auf Twitter diesen Schritt.

Der 50-Jährige gilt als Vertreter des linken Flügels der SPÖ. Er gilt zudem vor allem seit medialen Stellungnahmen zum völlig überfüllten Flüchtlingslager in seiner Gemeinde an der Basis der SPÖ als populär. Bei der niederösterreichischen Landtagswahl erhielt er mehr als 20.000 Vorzugsstimmen und und seine SPÖ konnte sich in Traiskirchen auf hohem Niveau verbessern.

Nachdem klar wurde, dass der seit Jahren schwelende Konflikt um die Parteiführung durch eine Mitgliederbefragung gelöst werden soll, kam es zu einer Serie von überraschenden Kandidaturen. Eigentlich hätte die Mitgliederbefragung den Konflikt zwischen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auflösen sollen. Nun dürften noch deutlich mehr Personen kandidieren.

