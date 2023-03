Kärnten-Wahl: SPÖ verliert, ÖVP legt überraschend zu

Die SPÖ hat bei der Landtagswahl in Kärnten vom Sonntag einen herben Verlust eingefahren, bleibt aber klar auf Platz 1. Die Grünen sind am Einzug in den Landtag gescheitert. Das geht aus einer aktualisierten Hochrechnung von SORA für den ORF (17.15 Uhr) hervor. Mit 3,6 Prozent verfehlt die Partei die Fünf-Prozent-Hürde deutlich. Für die SPÖ zeichnet auch diese Hochrechnung starke Verluste von knapp neun Prozentpunkten. Sie kommt auf 39,3 Prozent, bleibt aber dennoch klar auf Platz eins.

Platz zwei behält demnach die FPÖ, die mit 24,3 Prozent ein Plus einfährt. Die ÖVP legt unerwartet zu und kommt auf 17,3 Prozent - klar vor dem Team Kärnten mit 10,0 Prozent. Wie die Grünen gescheitert sind auch die NEOS (2,4 Prozent).

Die SPÖ verfehlt laut dieser von SORA/ORF nun "Hochrechnung" genannten Berechnung (Auszählungsgrad: 25,9 Prozent) ihr sehr gutes Ergebnis vom vorangegangenen Urnengang 2018 (47,94 Prozent) deutlich und verzeichnet ein Minus von fast neun Prozentpunkten. Die FPÖ legt gegenüber den 22,96 Prozent von 2018 nur etwas zu. Die ÖVP gewinnt entgegen den Erwartungen gegenüber den damaligen 15,45 Prozent etwas dazu. Das Team Kärnten (KÖFER) kann seinen Stimmenanteil von 2018 (5,67 Prozent) beinahe verdoppeln.

Die Pinken hatten auch 2018 bei ihrem ersten Antritt mit 2,14 Prozent die Fünf-Prozent-Hürde verfehlt. Die Grünen flogen damals mit 3,12 Prozent aus dem Landtag.

Bei der für PULS24/ATV erstellten Hochrechnung von ARGE Wahlen kommt die SPÖ bei einem Auszählungsgrad von 41,1 Prozent gar nur auf 38,7, die Freiheitlichen dafür auf 25,8. Die ÖVP liegt bei 17,3 und das Team Kärnten mit Spitzenkandidat Gerhard Köfer bei 9,3. Die Grünen scheitern mit 3,8 Prozent am Einzug in den Landtag ebenso wie die NEOS mit 2,3 Prozent.

Kaiser will mit allen sondieren

Den Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) schmerzt das Ergebnis seiner SPÖ bei der heutigen Landtagswahl "sehr". Er übernehme die "volle Konsequenz" dafür, erklärte er in der Spitzenkandidaten-Runde des ORF. Dabei blieb er auch bei Fragen nach Gegenwind aus Wien durch die Obfrau-Debatte. Kaiser will jetzt die anderen Landtagsparteien zu Sondierungen einladen. Diese Gespräche würden "auf Augenhöhe" stattfinden. Ob die ÖVP einen Vorteil als bisheriger Koalitionspartner habe, kommentierte Kaiser nur indirekt. Die Grundkonstellation sei, dass man sich kenne. Am Führungsanspruch ließ der Landeshauptmann trotz der Verluste keinen Zweifel. Angesichts eines Vorsprungs von 15 Prozent habe die SPÖ einen "klaren Auftrag".

Angerer "sehr zufrieden" mit leichtem FPÖ-Zugewinn

Der freiheitliche Spitzenkandidat, Erwin Angerer, ist angesichts der leichten Gewinne für seine Partei bei der Landtagswahl "sehr zufrieden" - auch wenn diese mehr sein hätten können. Die FPÖ habe es in den vergangenen Jahren - Stichwort Ibiza - nicht leicht gehabt. Auch mit dem Team Kärnten unter Gerhard Köfer habe man starke Konkurrenz gehabt. Zu einer möglichen Koalition wollte sich Angerer nicht festlegen. Überrascht zeigte sich Angerer sowohl über die starken Verluste der SPÖ, als auch die Gewinne für die ÖVP, die ein starkes Ergebnis für die Türkisen bedeuteten. Nun sollte sich Landeshauptmann Peter Kaiser mit den anderen Parteien zusammensetzen, um über die Zukunft des Landes zu beraten.

ÖVP-Klubobmann Malle: "extrem erfreuliches Ergebnis"

Kärntens ÖVP-Klubobmann Markus Malle hat angesichts der ersten Trendrechnung von einem "extrem erfreulichen Ergebnis" gesprochen. "Die Umfragen haben uns einstellig gesehen. Die Menschen in Kärnten haben halt doch mitbekommen, dass es eine Landtagswahl war und nicht eine Nationalratswahl." Und sie hätten "Groll und Unmut nicht auf uns abgeladen". Zu möglichen Koalitionen gefragt, erklärte Malle, man werde mit allen Parteien sprechen. Zuerst werde man verhandeln, dann werde sich zeigen, wo das Beste herauskomme. Spitzenkandidat Martin Gruber habe jedenfalls "einen Sensationswahlkampf hingelegt".

Kogler: "Jetzt mal schauen, wie es ausgeht"

Grünen-Spitzenkandidatin Olga Voglauer ist mit Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler ins Wahlzentrum in der Kärntner Landesregierung gekommen. Während Voglauer vorerst nichts sagen wollte, meinte Kogler: "Jetzt werden wir mal schauen, wie es ausgeht." Nach dem Zittern um den Einzug gefragt, erklärte er: "Wir sind es gewohnt, aber wir haben auch bewiesen, dass wir uns zurückkämpfen können."

Köfer: "Freunderlwirtschaft wurde abgewählt"

Team Kärnten-Spitzenkandidat Gerhard Köfer hat sich am Sonntag in einer ersten Reaktion "sehr zufrieden" mit dem Wahlergebnis gezeigt: "Freunderlwirtschaft wurde abgewählt", meinte er in Bezug auf das Ergebnis der SPÖ. Und: "Es ist ein schöner Tag für das Team Kärnten." Das Team Kärnten habe sich zehn Prozent als Wahlziel gesetzt: "Jetzt sind es 9,4 Prozent, mit dem Klagenfurter Ergebnis ist noch einiges möglich", sagte Köfer - in der Landeshauptstadt stellt das Team Kärnten mit Christian Scheider den Bürgermeister. Auf Spekulationen über eine Koalition wollte er sich vorerst nicht einlassen: "Der Landeshauptmann wird zu Gesprächen einladen, wir werden jedes Ergebnis akzeptieren." Köfer hatte im Wahlkampf erklärt, Landeshauptmann werden zu wollen, er hielt auch eine Koalition gegen die SPÖ für möglich.

