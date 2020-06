SPÖ und Neos für Krenn-Rücktritt

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft prüft auch, ob es Gegenleistungen gegeben hat. Betrieben wird dieses Spital mit 20 Betten von einem Freund Straches. Beide bestreiten die Vorwürfe.

Die Klinik wird nun in der Liste jener Privatspitäler geführt, die Mittel aus dem so genannten Prikraf (Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds) erhalten. 2019 ist die Klinik in die Liste aufgenommen worden, damals wurde auch eine Erhöhung des Prikraf um rund 14 Millionen auf 145 Millionen Euro beschlossen. Mit rund 80 Prozent muss die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) den Hauptanteil der Prikraf-Finanzierung tragen. Die SPÖ fordert daher, dass die Prikraf-Erhöhung rückgängig gemacht wird. Zudem schießen sich SPÖ und Neos auf ÖGK-Obmann Matthias Krenn (FP, Bild) ein, weil sich dieser auf Drängen Straches für die Erhöhung eingesetzt haben soll. Die Abgeordneten Rudolf Silvan (SP) und Gerald Loacker (Neos) verlangen den Rücktritt Krenns. Die ÖGK wollte dies nicht kommentieren.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.