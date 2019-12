SPÖ startet Aktion für nationalen Bildungskonvent

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid schrieben aus diesem Anlass einen Brief, der gestern an alle Klubob-leute der Parlamentsparteien geschickt wurde.

Bei dem angestrebten Bildungskonvent sollen "Bildungsziele außer Streit gestellt und der Weg zur Erreichung dieser Ziele erarbeitet werden", heißt es in dem Schreiben. "Die Ergebnisse des Konvents sollen in Folge über Regierungswechsel hinweg Gültigkeit haben."

Vererbte Bildung

Kritik üben Rendi-Wagner und Hammerschmid am mittelmäßigen Abschneiden Österreichs beim PISA-Test und daran, dass Bildung in Österreich so stark vererbt werde wie sonst in kaum einem Land. "Aus unserer Sicht braucht es eine langfristige Strategie für Verbesserungen im Bildungssystem. Deshalb schlagen wir als sozialdemokratische Fraktion im Nationalrat einen nationalen Bildungskonvent mit allen im Nationalrat vertretenen Parteien sowie mit ExpertInnen, SchülerInnen, PädagogInnen und Eltern vor", schreiben sie.