SPÖ sieht Blümels Budget nicht verfassungskonform

Nach dreitägiger Debatte soll heute, Donnerstag, im Nationalrat das Bundesbudget 2020 beschlossen werden; dass Finanzminister Gernot Blümel (VP) einen Entwurf ohne Einrechnung der Corona-Kosten vorgelegt hatte, stieß schon zu Beginn auf massive Kritik der Opposition (die OÖN berichteten). Die SPÖ sprach diesem die Verfassungskonformität ab, gestern sah dies SP-Vizeklubchef Jörg Leichtfried als "erwiesen". Die SPÖ präsentierte ein entsprechendes Gutachten von Karl Stöger, Professor für öffentliches Recht in Graz. Leichtfried und SP-Budgetsprecher Kai Jan Krainer sind sich aufgrund des Gutachtens sicher, dass ohne Einarbeitung der echten Budgetzahlen die für die Corona-Hilfsmaßnahmen nötigen Mittel ohne ausreichende rechtliche Grundlage dastehen würden. "Ein solches Budget, wie es jetzt vorgelegt wird, ist inakzeptabel" und neben der Verfassungswidrigkeit auch "allein politisch eine Unmöglichkeit", so Leichtfried. Blümel müsse nun einen Abänderungsantrag mit aktualisierten Zahlen vorlegen.

Die Neos sehen sich durch das Gutachten der SPÖ in ihren Kritikpunkten bestätigt. Bereits am Dienstag habe man einen Antrag auf Rückverweisung des Budgets in den Ausschuss gestellt, erinnerte Budgetsprecherin Karin Doppelbauer: "Jetzt kann es für Finanzminister Blümel nur heißen: Zurück an den Start." Blümel geht nicht davon aus, dass das Budget verfassungswidrig sei. Er sei jedoch "gesprächsbereit", sagte er am Mittwoch. Wenn Kritik gerechtfertigt sei, wolle er darauf eingehen, versicherte er. "Wir haben natürlich das Budget mit entsprechender Sorgfalt und nach Rücksprache mit den Expertinnen und Experten des Finanzministeriums so vorgelegt", sagte Blümel. Er stellte auch einen Abänderungsantrag in Aussicht, der die Covid-19-Kosten berücksichtigen soll.

Die FPÖ will, so wurde am Abend bekannt, einen Misstrauensantrag gegen Blümel einbringen. Klubobmann Herbert Kickl: "Dieses Budget ist fahrlässig."

