SPÖ plakatiert Rendi-Wagner mit "gerade jetzt"

Sie wird bildfüllend in Szene gesetzt, der Slogan dazu lautet "gerade jetzt". Damit wolle man ausdrücken, wie wichtig die Sozialdemokratie aktuell in der Bekämpfung der Corona-Folgen ist, erklärte Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Denn die Krise habe auch offengelegt, wer stark betroffen gewesen sei: Alleinerziehende, Menschen in Niedriglohnbranchen mit schlechten Arbeitsbedingungen, Erntehelfer oder Fleischverarbeiter beispielsweise. Ärgerlich ist für den Bundesgeschäftsführer, dass die in der Coronakrise besonders geforderten Menschen wie beispielsweise Mitarbeiter von Blaulichtorganisationen oder Pfleger noch immer auf eine Prämie warten müssten: "Von Applaus und Bravo-Rufen werden sie nicht satt." Dringende Anstrengungen brauche es auch zur Armutsbekämpfung.