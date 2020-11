SPÖ-Pensionistenverband setzt alle Veranstaltungen aus

Davon betroffen sind etwa Klubnachmittage, Ausflugsfahrten und Weihnachtsfeiern. Der Pensionistenverband ist mit seinen über 1.700 Ortsgruppen in nahezu allen Gemeinden nach eigenen Angaben einer der größten Vereine Österreichs.

Präsident Peter Kostelka schrieb am Sonntag in einer Aussendung aber, dass der Pensionistenverband "alles tun wird, um Einsamkeit und Isolation zu verhindern. Wie bereits beim ersten Lockdown im Frühjahr halten wir mit unseren Mitgliedern und Funktionären Kontakt und kümmern uns vor allem um alleinstehende Menschen." Erfreut zeigte sich Kostelka darüber, dass es für Menschen in Alters- und Pflegeheimen keine Besuchsverbote gibt.

