SPÖ-Papier geleakt: Babler sieht "Panne" bei SORA

Das am Dienstag unbeabsichtigt an die Öffentlichkeit gelangte "SPÖ-Strategiepapier" von SORA hat unangenehme Konsequenzen für das Meinungsforschungsinstitut. Als Reaktion beendete der ORF seine Wahl-Zusammenarbeit. SPÖ-Chef Andreas Babler tut SORA "leid", liege die "Panne" doch "klar bei ihnen", wie Babler am Mittwoch vor Journalisten sagte. Beauftragung durch die Partei habe es keine gegeben.

Die Unterlagen seien "Überlegungen", die SORA gemacht habe. Daher sei es auch kein "SPÖ-Strategiepapier", betonte der SPÖ-Vorsitzende. Die "Panne" liege bei dem Meinungsforschungsinstitut und nicht bei der SPÖ. Auch kenne er das Papier nicht in seiner Gesamtheit, so Babler. Daher könne er nichts zu den als "Schattenkabinett" titulierten Personen sagen oder zu anderen darin enthaltenen Vorschlägen und Strategien.

An falschen Verteiler versendet

Die Präsentation erstellte SORA-Sozialforscher Günther Ogris ohne Auftrag der Partei und präsentierte sie am Montag Babler. Am Dienstag sollte die Unterlage der SPÖ per Mail übermittelt werden, wurde aber fälschlicherweise an einen falschen Verteiler mit rund 800 Empfängern versandt.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Wie Ogris am Mittwoch in einer Stellungnahme gegenüber der APA erklärte, arbeite er "seit Jahrzehnten" neben seiner sozialpolitischen Forschung und Wahlforschung auch an strategischen Modellen. Bei der an die Medien gelangten Unterlage handle es sich um "eine persönliche Hypothesensammlung und Vorversion einer Gesprächsunterlage". Diese enthalte "persönliche Überlegungen für eine eventuelle Beratungstätigkeit" und war nicht zu Veröffentlichung bestimmt, argumentierte der Sozialforscher.

Dass Institute sowohl in der Analyse als auch in der Beratung tätig sind, sei international Standard, argumentierte Ogris. "Manche tun das unter einem Dach, manche organisatorisch getrennt." Auch bei SORA arbeite man aktuell an einer strukturellen Trennung von öffentlicher Forschung und Beratungsleistungen, hieß es.

"Liebe statt Hass = Babler statt Kickl"

In dem Strategieentwurf werden unter anderem Ziele für die Nationalratswahl formuliert: Die SPÖ wird stärkste Partei, die SPÖ wird stärkste Partei links der Mitte und eine Ampel-Mehrheit wird erreicht, um eine Regierung ohne ÖVP und FPÖ zu ermöglichen. Als Strategie soll die SPÖ demnach die "Hoffnung auf Erlösung" schüren, indem die "depressive Stimmung und Erschöpfung" betont wird und dass "die ÖVP blockiert".

Gleichzeitig soll das Kanzler-Image von Babler gestärkt werden. Dabei wird insbesondere auf das "Charisma der Nähe" des Traiskirchner Bürgermeisters gesetzt: "Er liebt die Menschen, er ist gern unter Menschen, er fühlt sich ihnen nahe und verbunden". Der "Story-Frame" laut dem Papier: "Liebe statt Hass = Babler statt Kickl".

ÖVP nur bedingt zufrieden mit ORF-Reaktion

Die ÖVP gab sich nur bedingt zufrieden mit der Reaktion des ORF. Generalsekretär Christian Stocker forderte in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz "vollständige Transparenz", also ob Compliance- und Transparenzrichtlinien in derartigen Verträgen auch abgebildet seien. An sich seien Kooperationen von Parteien und Instituten "ja nichts verwerfliches, sondern geradezu alltägliches im politischen Geschehen", befand Stocker. Bei einem Kooperationspartner des Öffentlich-rechtlichen bei Wahlen sei der Fall aber anders gelagert.

Stocker bezweifelt auch, ob es sich bei dem Papier tatsächlich um ein bloßes Angebot an die SPÖ gehandelt habe, oder bereits eine Beratungsleistung, da immerhin bereits konkrete Vorschläge für Negative Campaigning enthalten seien. Aufklärung will der ÖVP-Generalsekretär außerdem darüber, ob es sich um einen ersten Kontakt gehandelt hat, oder die SPÖ nicht schon seit längerem beraten werde. Zudem spekulierte Stocker über eine mögliche Querfinanzierung der Bundespartei und Vorfeldorganisationen wie den roten Gewerkschaftern von der FSG.

Teil des "Schattenkabinetts" ist neben Medienmanager Gerhard Zeiler als Finanzminister auch Volkshilfe-Chef Erich Fenninger, der für Soziales zuständig sein soll sowie Vize-Klubobfrau Eva Maria Holzleitner für Frauen. Auch wird Babler darin vorgeschlagen, wie er "offensiv" auf kritische Fragen antworten könnte, etwa ob er ein Marxist oder gegen die EU sei.

FPÖ-Chef Herbert Kickl zeigte sich entsetzt über das Papier. In der Alltagssprache bedeuteten die Vorschläge "nichts anderes als einen Aufmarschplan für eine links-linke Bundesregierung", sagte er in einer Pressekonferenz. SORA schlage nichts anderes vor, als die Vernaderung des politischen Mitbewerbers. "Das sind Silberstein-Methoden, die im Gewand der Sozialdemokratie daherkommen", befand der FPÖ-Chef mit Verweis auf den Berater Tal Silberstein. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker sieht auch nach der Aufkündigung der Kooperation "Erklärungsbedarf beim Österreichischen Rundfunk".

"Der Alptraum, dass man etwas an den falschen Verteiler schickt", meinte die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer am Rande des Ministerrats zur Causa. Aber wenn es hier zu einer Vermischung von Wahltagsbefragungen und Parteiarbeit komme, "ist das natürlich problematisch", betonte sie. Alle Parteien arbeiteten mit Umfrageinstituten zusammen, erklärte Maurer, aber dabei seien ethische Standards einzuhalten.

Mehr zum Thema Innenpolitik SPÖ-Papier geleakt: ORF beendet Wahl-Zusammenarbeit mit SORA WIEN. Der Schritt erfolgt als Reaktion auf ein am Dienstag unbeabsichtigt an die Öffentlichkeit gelangtes Strategiepapier des Instituts, das als ... SPÖ-Papier geleakt: ORF beendet Wahl-Zusammenarbeit mit SORA

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.