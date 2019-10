SPÖ Niederösterreich nach SJ-Post gegen "Pseudoempörung"

"Sparen wir uns die Pseudoempörung und Skandalisierungen und versuchen wir doch, wieder ein wenig Normalität in die Politik Österreichs zu bekommen."

Es müsse gestattet sein, Sebastian Kurz (ÖVP) "sachlich oder auch ein wenig pointierter zu kritisieren", so Kocevar in einer Stellungnahme. Er rief dazu auf, wieder "ehrliche, themenbezogene Politik" in Österreich Platz greifen zu lassen, die "Skandalisierungsversuche und Wehleidigkeit hinten anzustellen" und "in den Arbeitsmodus zu kommen".

