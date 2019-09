SPÖ macht Rücknahme von 12-Stunden-Tag zur Koalitionsbedingung

"Dieses Arbeitszeitgesetz, wie es jetzt vorliegt, muss auf alle Fälle zurückgenommen werden", sagte Muchitsch in der ORF-Sendung "Im Zentrum" am Sonntagabend: "Das ist eine Koalitionsbedingung." Es brauche ein neues Arbeitszeitrecht, in dem die Arbeitszeit unterschiedlich nach Branchen geregelt wird, so Muchitsch. Die Frage müsse sein, was ist zumutbar und was nicht.

Ex-Wirtschaftsministerin und Tirols ÖVP-Spitzenkandidatin Margarete Schramböck zeigte sich in der Diskussion diesbezüglich wenig nachgiebig: "Wir nehmen kein Arbeitszeitgesetz zurück." Die Arbeitszeitflexibilisierung habe zu mehr Jobs und höheren Einkommen geführt. Das Arbeitszeitgesetz sei für den Standort positiv gewesen und habe ihn "stark gemacht".

