SPÖ verordnet sich „an die Arbeit“ mit Fehleranalyse und Mitgliederbefragung

Das „Quartier Belvedere“ am Hauptbahnhof ist eines der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas. In den vergangenen Jahren entstanden dort Wohnungen, Büros, Hotels. Firmenslogan des Immobilienentwicklers UBM: „one goal – one team – one company.“

Genau darum ging es auch bei der SPÖ, deren Parteispitze am Freitag im „Quartier Belvedere“ tagte. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hatte zur Präsidiumsklausur in das Renner-Institut geladen.

Nach der ganztägigen Sitzung trat die Vorsitzende der 21-Prozent-Partei um 16.30 Uhr vor die Medien und präsentierte einen Fahrplan für den „Erneuerungsprozess“ der SPÖ. Diesen habe man unter das Motto „An die Arbeit“ gestellt, erklärte Rendi-Wagner. Es solle nicht um Selbstbeschäftigung gehen, sondern um Antworten auf die Fragen „der Gegenwart und der Zukunft“. In einem ersten Schritt sollen nun acht Wochen lang alle Landes- und Teilorganisationen eine „ehrliche und umfassende Analyse“ vornehmen. „Ich erwarte mir, dass sich alle Zeit nehmen, um mit den Mitgliedern und Zielgruppen zu sprechen“, so die Vorsitzende. Aus den Gesprächen seien konkrete Handlungsanleitungen und Ziele zu formulieren, die schließlich in eine Mitgliederbefragung münden.

Daran wolle man alle 170.000 Mitglieder teilhaben lassen, betonte Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch: „Das ist der größte Beteiligungsprozess in der Geschichte der Sozialdemokratie.“ Diese Ergebnisse wiederum werden in einem Zukunftskongress im April 2020 diskutiert. So wolle man „Bewegung in die Bewegung bringen“, wie Deutsch formulierte.

Video: SPÖ veranstaltet "Zukunftskongress" im April 2020

Außerdem solle die Partei geöffnet werden, in sogenannten Zukunftslabors will man mit Menschen aus der Zivilgesellschaft, Wissenschaftern und Interessierten diskutieren. All das diene der Klärung jener Fragen, die in der Sozialdemokratie zwar oft gestellt, aber nie beantwortet wurden, sagte die Parteivorsitzende: „Das hat unserer Glaubwürdigkeit massiv geschadet.“ Zum Thema Wahlkampf betonte sie noch einmal, dass man die richtigen Inhalte gehabt hätte: „Aber die große Klammer fehlte.“

Die Stimmung in der Klausur sei gut gewesen, es habe „keinerlei Personaldiskussion“ gegeben, sagte Rendi-Wagner auf Nachfrage. Für den nun gestarteten Prozess seien „alle in der Verantwortung“.

Schon vor der Klausur waren die Parteigranden bemüht, keine Debatte über den Vorsitz aufkommen zu lassen. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sagte, es gehe vorerst nicht um personelle Konsequenzen; wenn, dann stehen diese „am Ende eines Prozesses – in allen Bereichen“. Rendi-Wagner habe seine „volle Unterstützung“. Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures sagte, es wäre zu simpel, „wenn wir uns an einer Person abputzen. Ich tue das nicht.“ Ähnlich argumentierte Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser: Man müsse „emotionslos diskutieren“ und die Partei in den Mittelpunkt stellen.

Die SPÖ hat sich seit Kreiskys Glanzzeit halbiert

Wenn es um die Ideale und Inhalte der Sozialdemokratie geht, beruft sich Pamela Rendi-Wagner gern auf Bruno Kreisky. Sie nannte sich im Wahlkampf oft „ein Kind der Ära Kreisky“ und verlegte Interviews häufig in die Kreisky-Villa in Wien-Döbling (das Haus ist heute der Sitz des Kreisky-Forums).

Angesichts der Ergebnisse ist die Hinwendung zum legendären Parteivorsitzenden und Bundeskanzler verständlich: Die heutige SPÖ ist nicht einmal mehr halb so groß wie 1979, als Kreisky den Spitzenwert von 51,03 Prozent holte.

Derzeit liegt die Partei mit 21,2 Prozent nicht nur bei ihrem historischen Nationalratswahl-Tief. Sie unterbot am 29. September auch noch das bei der EU-Wahl erlittene schlechteste Bundeswahl-Ergebnis (23,9 Prozent).

Bruno Kreisky (1911–1990) war von 1970 bis 1983 Regierungschef. In seiner Zeit wurden nachhaltige Reformen durchgeführt.

