SPÖ-Debatte: Auch Wiens Sozialstadtrat fährt teures Auto

Kritik kommt aus unterschiedlichen roten Gruppen und Organisationen. Autos spielen dabei eine wichtige, weil auch emotionale Rolle. Nachdem Ex-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda und Tirols SP-Landesparteichef Georg Dornauer ins Gerede kamen, weil sie privat Porsche fahren, wird in Wien hinter vorgehaltener Hand über den dortigen SP-Sozialstadtrat Peter Hacker diskutiert. Er fährt nicht den ihm zugeteilten Dienstwagen Audi A6, sondern einen mehr als 400 PS starken, klimaschädlicheren und teureren Audi SQ7. Der Einstiegspreis des Geländewagens (SUV) beträgt derzeit rund 110.000 Euro.

Darf ein Sozialdemokrat, der noch dazu Sozialstadtrat ist und den Wagen beruflich überwiegend in der Stadt braucht, so etwas? „Natürlich“, sagt Hacker auf OÖN-Anfrage. Erstens sei das sein Privatauto. Der Steuerzahler spare Geld, weil er auf den Dienstwagen verzichtet habe und nur wie üblich Kilometergeld und Chauffeur verrechne. Zweitens habe er sich das in 40 Jahren erarbeitet. Auch brauche er mit 1,90 Meter Körpergröße ein großes Auto. Und drittens: „Es kann nicht sein, dass sozialdemokratische oder andere Politiker einem Bettelorden angehören müssen.“

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at